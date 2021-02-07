Перцовка

Сахар – 4 кг.

Вода – 16 л.

Дрожжи Coobra 48 Extreme – ½ уп.

Мед – 1 ст. ложка.

Перец – 1-2 стручка.



Растворяем сахар в воде 22-30 градусов и добавляем дрожжи. Процесс брожения длится 2-3 дня. Проверяем готовность на вкус - если брага имеет сладковатый привкус - значит она еще не выбродила, а если брага имеет нейтральный вкус или горчит - готова к перегонке.



1 кг сахара даёт около 50 мл «голов», значит мы отбираем 50 мл х 4 кг сахара = 200 мл. Тело отбираем до крепости в струе 40-45 градусов или температуре в перегонном кубе 92 градуса.



Получившийся дистиллят 70-72 градуса разбавляем питьевой водой до 40-45 градусов.



Настойка:

На 1 л. самогона 40-45 градусов, 1 ст. ложка мёда или сахара (по вкусу), 1-2 стручка перца. Для добавления цвета и лёгкого аромата так же можно добавить корицу. Настаивать в темном месте в течении 1-2 недель, ежедневно помешивая настойку.