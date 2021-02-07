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Классический самогон
Вода – 16 л.
Дрожжи Coobra 48 Extreme – ½ уп.
Растворяем сахар в воде 22-30 градусов и добавляем дрожжи. Процесс брожения длится 2-3 дня. Проверяем готовность на вкус - если брага имеет сладковатый привкус - значит она еще не выбродила, а если брага имеет нейтральный вкус или горчит - готова к перегонке.
1 кг сахара даёт около 50 мл «голов», значит мы отбираем 50 мл х 4 кг сахара = 200 мл. Тело отбираем до крепости в струе 40-45 градусов или температуре в перегонном кубе 92 градуса.
Получившийся дистиллят 70-72 градуса разбавляем питьевой водой до 40 градусов - классический самогон готов!