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Скидка Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Обзор аппарата

Сборник рецептов Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Инструкция

Уголь БАУ Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Почему мы?

Самогонный аппарат сухопарник
Козачок
Получай чистейший самогон за 1 перегонку при помощи сухопарника

Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Очистка от голов и сивушных масел сухопарником

14л: 5490 3665 грн.
25л: 5990 4215 грн.
35л: 6590 4865 грн.

При заказе до 07.02.2021 получите в подарок:

Скидка Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Скидка 1825 грн

Сборник рецептов Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Сборник рецептов

Уголь БАУ Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Березовый уголь

Оплата при получении

Оплата при получении

Возможность оплаты картой VISA, MasterCard

Возможность оплаты картой VISA, MasterCard

Гарантия качества 3 года

Гарантия качества 3 года

Оперативная доставка 1-3 дня

Оперативная доставка 1-3 дня

Доставка по всей Украине

Доставка по всей Украине

Наличие фильтра - сухопарника

Наличие фильтра - сухопарника

Готовьте множество напитков при помощи сухопарника арома-корзины!

Всего 1 перегонка и водка, перцовка, зубровка и виски готовы

Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Cамогонный аппарат сухопарник
Козачок
Узнай все преимущества сухопарника всего за 3 минуты.

Обзор самогонного аппарата AquaGradus Козачок

Высокая производительность. Мощный змеевик

Мгновенная ароматизация напитков. Сухопарник - с джин корзиной

Высокую скорость перегонки даст мощный охладитель, в котором используется 12 витков змеевика с суммарной длиной более 1,5 метров. Такая, правильно продуманная конструкция холодильника позволяет добиться скорости перегонки до 3х литров в час.

Змеевик сухопарник

Сухопарник “Козачок” разработан для мгновенной ароматизации напитка. Положите в корзинку ягоды можжевельника, цедру лимона, анис или другой натуральный ароматизатор. Горячие спиртовые пары проходят через корзинку и насыщаются запахом ароматных веществ.

Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Простор для Вашего творчества ничем не ограничен - экспериментируйте!

Заказывайте самогонный аппарат сухопарник Козачок

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Самогонный аппарат
Козачок
с сухопарником
с емкостью 14 литров

small
5490 3 665 ₴
  • Емкость - 14 л
  • Объем браги - 10 л
  • Готового продукта - 2,5 л (40°)

Самогонный аппарат
Козачок
с сухопарником
с емкостью 25 литров

small
5990 4 215 ₴
  • Емкость - 25 л
  • Объем браги - 18 л
  • Готового продукта - 4,5 л (40°)

Самогонный аппарат
Козачок
с сухопарником
с емкостью 35 литров

small
6590 4 865 ₴
  • Емкость - 35 л
  • Объем браги - 28 л
  • Готового продукта - 7 л (40°)

Самогонный аппарат
Козачок
с 2-мя сухопарниками
с емкостью 14 литров

small
6100 4 295 ₴
  • Емкость - 14 л
  • Объем браги - 10 л
  • Готового продукта - 2,5 л (40°)

Самогонный аппарат
Козачок
с 2-мя сухопарниками
с емкостью 25 литров

small
6600 4 845 ₴
  • Емкость - 25 л
  • Объем браги - 18 л
  • Готового продукта - 4,5 л (40°)

Самогонный аппарат
Козачок
с 2-мя сухопарниками
с емкостью 35 литров

small
7200 5 495 ₴
  • Емкость - 35 л
  • Объем браги - 28 л
  • Готового продукта - 7 л (40°)

Дополнительно
МЫ ДАРИМ:

Скидка Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Скидка 1825 грн

Покупайте комплект Козачок на 14 литров и экономьте свои деньги

Сборник рецептов Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Сборник рецептов

Популярные рецепты любимых напитков в удобном формате

Березовый уголь Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Березовый уголь

БАУ для смягчения вкуса вашего напитка

Стоимость Подарков без акции 1225 грн!

Конструкция сухопарника
Козачок

  • Основной бак
  • Клапан сброса давления
  • Резьбовое соединение
  • Термометр
  • Сухопарник-аромакорзина
  • Змеевик-охладитель
  • Кран для слива
  • Мет. ручки
Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК
Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Оплата товара при получении

Аппарат доставляется до получателя наложенным платежом. Никаких предоплат, Вы оплачиваете заказ только после его получения!

Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Заказывайте самогонный аппарат Козачок - Получай подарки и скидку 1825 грн!

Очистка от голов и сивушных масел сухопарником

от 3665 грн.

Комплектация самогонного аппарата
Козачок

Основной бак

для залива и перегонки браги или спирта сырца

Колонна сухопарник

для дистилляции

Электронный термометр

для максимально точного контроля температурного режима

Клапан сброса избыточного давления

позволяет избежать превышения допустимых показателей во время использования

Кран для слива

для слива жидкости после окончания процесса перегонки

Пользоваться сухопарником
Козачок
легко!

В чистый бак заливаем брагу, крепим колонну с сухопарником, подключаем проточную воду – устройство для перегона готово!

Готовим брагу
Делаем перегон
По желанию очищаем промежуточный продукт
Разбавляем водой до нужной крепости
Смягчаем вкус
Пробуем продукт

Получай любимые напитки легко, а самое главное - быстро!

Классический самогон

Рецепт для сухопарника с емкостью 25 литров

Перцовка

Рецепт для сухопарника с емкостью 25 литров

Хреновуха

Рецепт для сухопарника с емкостью 25 литров

Зубровка

Рецепт для сухопарника с емкостью 25 литров

Живой вкус за одну перегонку!

Обзор самогонного аппарата AquaGradus Стандарт
Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Оплата товара при получении

Самогонный аппарат доставляется до получателя наложенным платежом. Никаких предоплат, Вы оплачиваете заказ только после его получения!

Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Заказывайте самогонный аппарат Козачок - Получай подарки и скидку 1825 грн!

Очистка от голов и сивушных масел сухопарником

от 3665 грн.

Самогонные аппараты
Козачок
полностью сделаны в Украине!

Все наше оборудование изготавливается в одном месте, на собственной производственной базе под неустанным контролем на каждом этапе.

Благодаря собственному производству заказы выполняются быстро, в течение 3 рабочих дней.

Завод AquaGradus

Доставка и оплата

Быстрая доставка в любой населённый пункт Украины. После оформления заказа наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут для уточнения адреса и времени доставки.

Самогонный аппарат с сухопарником КОЗАЧОК

Способы оплаты:

  • При получении заказа - в отделении Новой почты или на руки курьеру.

Стоимость доставки:

  • От 100 грн. Сегодня действует акция, для фиксирование доставки звоните по номеру:
+38 (067) 759-63-26

Способы доставки:

  • Новой Почтой
  • в ближайшее отделение
  • курьерской службой

Гарантии:

  • 100% гарантия на возврат денежных средств или обмен товара в течение 2-х недель со дня продажи (если товар вам не подошёл по каким-то причинам).

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